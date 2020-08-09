- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم حيث فاز الأهلي على نظيره إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم اليوم وواصل الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، ليصبح الأهلى منفرداً بالمركز الأول برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة.
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم اليوم واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليومنتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم اليوم وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.