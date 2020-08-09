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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم



نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم حيث فاز الأهلي على نظيره إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم



نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم اليوم وواصل الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، ليصبح الأهلى منفرداً بالمركز الأول برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم اليوم واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2. Advertisements

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم

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