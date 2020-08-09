شكرا لقرائتكم حلمي طولان: واجهت الأهلي بـ 4 ناشئين.. ولسنا محظوظون لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي، إنه من سوء حظه ان يتم استئناف الدوري وتكون أول مباراة للفريق البترولي أمام الأهلي.

وتابع طولان عقب هزيمة فريقه بهدفين من الأهلي: "لدى غيابات مؤثرة كثيرة مثل قاعود وعرفة، اليوم دفعت بأربع ناشئين، الأداء صعب يكون جيد بسبب فترة التوقف الطويلة، والإعداد بالطبع غير كافي لكي العب موسم ونصف، في النهاية أحيي فرقتي على الصمود أمام فريق بحجم الأهلي حتى الدقيقة 60".

وتابع طولان: "اشتغلت في 6 أسابيع 60 وحدة تدريب وده مجهود جبار، صعب اننا اول ما نرجع نقابل الأهلي، اعتقد شكلنا كان جيد في خطوط الدفاع اليوم، وتم التعامل بشكل جيد على رؤوس الحربة، وده صعب إنك تحافظ على ده والدليل ريال مدريد وما فعله فاران".

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وواصل الأهلي نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدوري المصري، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه.

الأهلي بهذا الفوز عزز موقعه بالمركز الأول برصيد 52 نقطة، فيما استقر انبى في المركز السابع برصيد 25 نقطة.