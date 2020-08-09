شكرا لقرائتكم إتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الدورى غدا الأثنين بواقع 3 مواجهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بإتحاد كرة القدم أسماء حكام مباريات الدورى الممتاز المقرر لها غدا الأثنين بواقع 3 مواجهات بين كلا من ، حرس الحدود مع المصرى و بيراميدز مع طنطا و الإتحاد السكندرى مع الزماك . حرس الحدود مع المصرى . جهاد جريشة حكم ساحة . عماد العقاد حكم مساعد . محمد صلاح عبد الفتاح حكم مساعد . هانى أمين حكم رابع . مصطفى مدحت حكم فيديو . Advertisements محمود وفا مساعد حكم فيديو . بيراميدز مع طنطا أحمد جمال حكم ساحة . أحمد لطفى حكم مساعد . شهاب راشد حكم مساعد . محمد إبراهيم الدسوقى حكم رابع . نادر قمر الدولة حكم فيديو . حمادة القلاوى مساعد حكم فيديو .

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