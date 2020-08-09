شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك باستغلال الفرص أمام مرمي الاتحاد السكندري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من لاعبي الفريق ضرورة استغلال الفرص امام مرمي الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء غدا ببرج العرب بالجولة الثامنة عشرة من عمر منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشدد كارتيرون علي لاعبيه وتحديدا المهاجمين مصطفي محمد وعمر السعيد وكاسونجو بضرورة استغلال الفرص التي تأتي لهم أمام المرمي، خاصة ان الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة امام مرمي المصري في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعرض كارتيرون علي لاعبيه تسجيل مباراة الزمالك والمصري لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتفاديها في المباراة المقبلة، وأكد كارتيرون للاعبيه ان مباريات الدوري خير اعداد لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لهما سبتمبر واكتوبر المقبلين.

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ابتعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، عن حسابات كارتيرون للمشاركة مع الفريق الأبيض فى مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويواصل مصطفى فتحي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن لقاء المصري السابق فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة .

واختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة اليوم بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، وشهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد، وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.