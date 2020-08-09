شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم .. الأهلى يواصل التحليق والمقاصة يهزم أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم الأحد، مباراتان فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، الأول بين مصر المقاصة مع أسوان فى الخامسة مساء، والثانى بين الأهلى صد إنبى فى الثامنة مساء.

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حصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز على أسوان بنتيجة 2 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري.

المقاصة ضد أسوان



بدأ المقاصة التقدم فى الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان فى مرماه، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول.

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لتنتهى المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 فى المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 فى المركز الـ 13 للدوري.

الأهلي ضد إنبي



حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز.. سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.