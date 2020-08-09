شكرا لقرائتكم شبانه: الأهلى يكثف محاولاته لشراء رمضان صبحى نجم هجوم هيدرسيفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع "، أن مسئولو النادى الأهلى يكثفون محاولاتهم فى الساعات الجارية، لشراء رمضان صبحى نجم هجوم هيدرسيفيلد الأنجليزى بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر فى 30 يونيو الماضى.

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على اليوم السابع، أن جهاز الكرة بالأهلى أكد أن العرض الرسمى الأحمر لشراء رمضان وصلت قيمته تصل لـ ٢ مليون و٥٠٠ األف يورو, بينما تضمن العقد إمكانية دفع الأهلى ٥٠٠ ألف يورو إضافية على طريقه "البونص" حال حدوث عدد من الأمور أبرزها فوز الأهلى بالنسخة الجارية من بطولة دورى ابطال افريقيا.

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أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات اليوم السابع أن العروض الأخرى التى وصلت لهيدرسيفيلد لشراء رمضان لم تتجاوز العرض الأحمر والتى يعد أبرزها من اولمبباكوس اليونانى وفيورتينا الايطالى واحد الاندية التركية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.