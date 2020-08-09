إجراءات التباعد ممنوعة على دكة الأهلى

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد انبي



تواجد أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مباراة إنبي المقامة حالياً اللغط بعدما كشفت عدسات المصورين ارتداء أحمد فتحي شراب التدريب العادي بدلاً من ارتداء الجوارب الخاصة بالمباريات على عكس بقية زملائه في الفريق وعلى رأسهم أحمد الشيخ الذي تواجد بجواره على دكة البدلاء.

الأهلي وانبي



ويلتقي فريق الأهلي نظيره نادى إنبي ، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعادت منافسات الدوري المصري من جديد، بعد فترة توقف طويلة لعدة أشهر، وتحديدًا منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي ضد إنبي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تشهد ظهور الفريقين لأول مرة عقب توقف كورونا المستجد الذي تفشي في جميع أنحاء العالم منذ قرابة الأشهر الخمسة.