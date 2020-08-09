الأهلي ضد إنبي .. شوط سلبى بين الفريقين وسيطرة أهلاوية.. وتألق «جيرالدو»

إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأنبي المقامة حالياً بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز بالتعادل السلبي في اللقاء الأول للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، بدأت المباراة بهدوء واضح من الفريقين وإنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الشديد من جانبهما وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة وتهديداً لمرمى أنبي لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.



بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي بكل قوة من أجل زيارة مرمى الفريق البترولي وتعرض عمرو ناصر مهاجم أنبي للأصابة نتيجة الإصطدام بمحمد الشناوي قبل أن ينال ايمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة معه أحمد علي لاعب أنبي ، وفي الدقيقة 31 توقفت المباراة لألتقاط الأنفاس وتناول المياه قبل أن يتم إستئناف المباراة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. حسبما نشر موقع "سوبر كوروة".



وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2

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وبدأ الأهلي المباراة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: جيرالدو، جونيور أجايي، مروان محسن.

بينما تضم دكة البدلاء كلًا من علي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، أحمد الشيخ، آليو بادجي، وليد سليمان، ومحمد فخري.