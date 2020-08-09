عبد الحفيظ: الأداء أمام إنبي مقبول.. وهدف هاني يوضح دور الأطراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أداء فريقه في مباراة إنبي يعتبر "مقبول" على حد تعبيره بعد الفوز الذي حققه الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء الأحد :"الأداء في مباراة اليوم يعتبر مقبول بعد غياب عن المباريات طوال الفترة الماضية".

وتابع :"نحتاج إلى عمل كبير خاصة من الناحية الهجومية".

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وعن عودة حمدي فتحي للمباريات من جديد، كشف :"حمدي فتحي ضمن دائرة الأهداف، فتحي لم يشارك في أي مباراة خلال الفترة الماضية وعودته مهمة بالنسبة لنا".

وأشاد مدير الكرة بالأهلي بهدف محمد هاني، قائلاً :"محمد هاني من الأعمدة الأساسية في الفريق، وهدفه يوضح دور الظهيرين من الناحية الهجومية وهذا ما نراه في العالم".

واستطاع الأهلي أن يستأنف مبارياته في مسابقة دوري we المصري من خلال الفوز على إنبي بهدفين دون رد في لقاء جاء بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الأهلي أصبح يتربع على صدارة الدوري برصيد 52 نقطة بفارق 18 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.