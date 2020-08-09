المصري: إذا لعبنا أمام الحرس سنعتمد على المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري أن فريقه إذا لعب مباراة غدًا الإثنين أمام حرس الحدود في دوري WE المصري، سيعتمد على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وقال عمار في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "اتحاد الكرة قال في بيانه الذي أصدره أننا كنا مقصرين في حماية اللاعبين، كيف علم بهذا الأمر وهو لم يحقق معنا ولم يستوضح تعرض اللاعبين للعدوى؟ نحن في معسكر مغلق ببرج العرب منذ 16 يومًا."

ورفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري أمام حرس الحدود بعدما كشفت مسحة اللاعبين بالفريق عن 16 إصابة في صفوف الفريق، بينهم 12 لاعبًا.

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وتابع: "الإنتاج الحربي كان يضم 18 لاعبًا مصابًا واتحاد الكرة قرر تأجيل مباراتين للفريق من أجل الاستعداد، أليس هذا كيل بمكيالين؟"

وأضاف: "الفريق في الوقت الحالي يمتلك 12 لاعبًا مصابًا بكورونا، و4 من الجهاز الفني، إضافة إلى 4 لاعبين أخرين بإصابات مختلفة، ولاعب تعرض للإيقاف، فمكن يمكن أن يشارك."

وواصل: "نحن لن نلعب مباراة الغد أمام حرس الحدود وإذا لعبنا سوف نلعب باللاعبين المصابين، كما أنني أوضح أن كافة اللاعبين عادوا إلى بورسعيد الآن ولا يمكن أن يشاركوا في مباراة الحرس."