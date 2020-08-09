حمدي فتحي يكشف تعليمات فايلر أمام إنبي.. ويؤكد: "لم أشعر بأعراض كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قدم حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، الشكر للجهاز الطبي للمجهود الذي بذلوه معه خلال فترة إصابته في الركبة أو الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية لأون تايم سبورتس عقب فوز الأهلي على إنبي بهدفين: "الحمد لله على عودتي بعد غياب 9 شهر منذ إصابتي يوم 11 نوفمبر العام الماضي مع المنتخب".

وشارك حمدي فتحي في الدقيقة 59 في مباراة إنبي، ليساهم في فوز فريقه بهدفين نظيفين، والابتعاد بصدارة الدوري.

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وأوضح فتحي أنه لم يشعر بأي أعراض أثناء إصابته بفيروس كورونا.

كما قدم لاعب وسط الفريق الأحمر الشكر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لمنحه الثقة وخوض مباراة إنبي بعد غياب.

وأشار إلى أن فايلر طالبه بالسيطرة على وسط الملعب، وتداول الكرة لمنح الأهلي السيطرة على الكرة أكبر وقت ممكن.