فايلر: دفاع إنبي صعّب اللقاء علينا.. وحمدي فتحي مهم بالنسبة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن اعتماد إنبي على طريقة لعب دفاعية في مواجهة الفريقين اليوم، الأحد، أدت إلى زيادة صعوبة اللقاء على فريقه.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن حمدي فتحي يعد لاعبًا هامًا بالنسبة له، مما أدى إلى رغبته في الدفع به خلال اللقاء.

وقال المدير الفني للأهلي: "إنبي يلعب كرة دفاعية مما صعب علينا الدخول في المباراة، لكن بمجرد تسجيل الهدف الأول باتت الأمور أسهل بكثير".

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وأكمل: "حمدي فتحي لاعب مهم بالنسبة لي، وكان من الضروري أن يعود للمشاركة من جديد بعد فترة غياب طويلة، كنا مسيطرين على اللقاء من قبل نزوله ولكنني أردت الدفع به".

بسؤاله عن غياب رمضان، الشحات وكهربا عن المباريات المحلية وعدم تواجدهما استعدادًا لدوري الأبطال، فاختتم فايلر: "دائمًا ما أنظر للاعبين المتاحين للعب وليس للغيابات".

ونجح الأهلي في الفوز على إنبي بهدفين نظيفين باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة 15 لدوري We المصري.