سامي قمصان يتحدث عن مكاسب مباراة إنبي.. وعودة حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي، أن مواجهة إنبي كانت قوية والفريق حقق العديد من المكاسب من تلك المباراة، لافتا أنه أمر طبيعي ظهور اللاعبين بهذا المستوى بعد فترة توقف طويلة.

وحقق فريق الأهلي فوزا صعبًا، مساء اليوم الأحد، أمام إنبي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 15 لدوري We المصري.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة:" نحاول الوصول تدريجيا للمستوى الطبيعي خاصة بعد ابتعاد الفريق لفترة توقف طويلة.

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وأضاف، أن الأهلي واجه مدرب مميز ويملك الكثير من الخبرات في الدوري، ونتمنى أن تكون هناك استمرارية بعد تحقيق الفوز على إنبي.

وأوضح، أن تواجد حمدي فتحي من أهم مكاسب المباراة، فهو لاعب مميز، لافتا أن مشاركته أمر جيد قبل العودة لمنافسات دوري أبطال افريقيا".

وأتم قمصان تصريحاته:" نتوقع ان يكون المستوى افضل خلال الفترة المقبلة بعد عبور عقبة إنبي".