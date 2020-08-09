اخبار الرياضه

معلول يرد على هاني ويسجل في الوقت المفضل للأهلي أمام إنبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم التونسي علي معلول لاعب فريق الأهلي، هدفًا لصالح الفريق الأحمر في شباك إنبي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة دوري we المصري.

هدف معلول جاء في الدقيقة 95 بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة تمر من لاعبي الفريقين وتخدع الحارس محمود جاد، ليحسم الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بهدفين دون رد.

Advertisements

وكان محمد هاني سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 64 من كرة رأسية رائعة بعد كرة طولية من أيمن أشرف.

بهدف معلول رفع النجم التونسي رصيده من الأهداف إلى أربعة بجانب تقديم ست تمريرات حاسمة في 13 مباراة بمسابقة الدوري خلال هذا الموسم (2019 - 2020).

وواصل الأهلي تربعه على صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، في المقابل توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز السابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلول يرد على هاني ويسجل في الوقت المفضل للأهلي أمام إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا