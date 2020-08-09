معلول يرد على هاني ويسجل في الوقت المفضل للأهلي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم التونسي علي معلول لاعب فريق الأهلي، هدفًا لصالح الفريق الأحمر في شباك إنبي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة دوري we المصري.

هدف معلول جاء في الدقيقة 95 بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة تمر من لاعبي الفريقين وتخدع الحارس محمود جاد، ليحسم الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بهدفين دون رد.

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وكان محمد هاني سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 64 من كرة رأسية رائعة بعد كرة طولية من أيمن أشرف.

بهدف معلول رفع النجم التونسي رصيده من الأهداف إلى أربعة بجانب تقديم ست تمريرات حاسمة في 13 مباراة بمسابقة الدوري خلال هذا الموسم (2019 - 2020).

وواصل الأهلي تربعه على صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، في المقابل توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز السابع.