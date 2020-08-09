مصدر باتحاد الكرة يشرح لمصراوي أسباب رفض تأجيل مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق مصدر باتحاد الكرة على قرار رفض تأجيل مواجهة المصري أمام حرس الحدود بالأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري والمقررة مساء يوم الإثنين.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، إن المصري متبقي لديه في قائمته 18 لاعبا بخلاف الناشئين، متسائلا: "لماذا التأجيل؟"

وقال المصدر إن النادي المصري خاض مواجهة الزمالك وجميع المسحات سلبية، قبل أن تتحول 16 عينة لإيجابية.

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وأكمل المصدر: "في حالة تأجيل مباراة المصري أمام الحرس سيتأجل له 3 مباريات تماشيا مع مدة العزل، وهذا يطيح باستكمال المسابقة وجدول الدوري الموضوع.

وكان اتحاد الكرة قرر استكمال مسابقة الدوري في الأسبوع الثاني من أغسطس على أن ينتهي الموسم في النصف الثاني من شهر أكتوبر.

وأصيب 12 لاعبا من النادي المصري، بالإضافة لـ4 من أفراد الجهاز الفني.