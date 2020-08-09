بالصور.. الأول بعد كورونا.. هاني يسجل هدفًا رائعًا أمام إنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استطاع ظهير أيمن الأهلي محمد هاني، أن يسجل هدفًا رائعًا في شباك إنبي في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15.
الأهلي أحرز هدفه الأول في المباراة بالدقيقة 64 من رأسية رائعة عن طريق محمد هاني بعدما استلم كرة طولية من أيمن أشرف، ليحولها هاني برأسية من أعلى حارس إنبي محمود جاد.
وتُعد هذه المباراة هيّ الرسمية الأولى للأهلي بعد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث توقف النشاط المحلي قرابة خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، حيث حقق الفريق الأحمر الفوز في 16 مباراة مقابل تعادل وحيد تحقق أمام سموحة بنتيجة (1-1).
جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه في الجولة المقبلة نظيره الإنتاج الحربي، يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.
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