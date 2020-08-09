أشرف صبحي يتواجد في استاد القاهرة لمتابعة مواجهة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد في "استاد القاهرة" من أجل متابعة لقاء الأهلي وإنبي والمؤجل من الأسبوع الـ15.

وسبق وأن تواجد وزير الشباب والرياضة في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والذي أقيم مساء الخميس الماضي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

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وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر "فيسبوك"، الأحد، أن تواجد أشرف صبحي يأتي لمتابعة الاجارءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت مسابقة بطولة دوري we المصري توقفت لمدة تقترب من خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قبل أن تستأنف المسابقة مرة أخرى بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة دوري we المصري برصيد 49 نقطة.