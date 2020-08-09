بالصور.. الأهلي يستعين بعامل لتطهير الملعب والأتوبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر مسئولو النادي الأهلي، الاستعانة بموظف لتطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات التي سيخوضها الفريق الأحمر خلال مبارياته المقبلة.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن الأهلي قرر أن تكون البداية من مباراة إنبي في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ15

ومن المقرر أن يقوم المسئول بتطهير أتويس نقل الفريق، وكذلك غرف اللاعبين والجهاز الفني خلال المعسكرات المقبلة.

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واستأنف الأهلي مبارياته في مسابقة دوري we المصري من خلال لقاء إنبي في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ15، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعودة المباريات عقب جائحة فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، في المقابل يحتل إنبي الترتيب السابع برصيد 25 نقطة.