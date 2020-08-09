المنتخب الأولمبي يتابع مباراة الأهلي وإنبي

مع قرار استئناف مسابقة الدوري الممتاز حرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب علي وضع استراتيجية عمل الجهاز الفني من اجل متابعة كل مباريات الدوري وبخاصة عناصر المنتخب التي تشارك مع انديتها بصفه اساسيه

وقرر الكابتن شوقي غريب تكليف أسامة عبد الكريم بمتابعة لقاء النادي

الأهلي أمام إنبي اليوم لمتابعة عناصر الفريق خاصة محمود جاد حارس انبي والموجود ضمن القوام الأساسي للفريق

واكد الكابتن شوقي غريب ان باب الفريق الأولمبي سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين الذين تنطبق عليهم الشروط بداية من مواليد

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1997 حتي قبل إعلان قائمة الفريق النهائية لأولمبياد طوكيو والمحدد له يوليو 2021

وأضاف غريب ان المتابعة للقوام الأساسي الذي شارك في المرحله الماضيه خاصة بطولة الأمم الأفريقية التي فاز بها الفريق نوفمبر الماضي مع محاولة اكتشاف عناصر جديده التي تشارك مع انديتهم في الدوري الممتاز .

وتمنى المدير الفني للمنتخب الأولمبي التوفيق لجميع اللاعبين مع أنديتهم وان يبتعد عنهم شبح الإصابات.