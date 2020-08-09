المنتخب الأولمبي يتابع مباراة الأهلي وإنبي

مع قرار استئناف مسابقة الدوري الممتاز حرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب علي وضع استراتيجية عمل الجهاز الفني من اجل متابعة كل مباريات الدوري وبخاصة عناصر المنتخب التي تشارك مع انديتها بصفه اساسيه
وقرر الكابتن شوقي غريب تكليف أسامة عبد الكريم بمتابعة لقاء الناديالأهلي أمام إنبي اليوم لمتابعة عناصر الفريق خاصة محمود جاد حارس انبي والموجود ضمن القوام الأساسي للفريق
واكد الكابتن شوقي غريب ان باب الفريق الأولمبي سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين الذين تنطبق عليهم الشروط بداية من مواليد
وأضاف غريب ان المتابعة للقوام الأساسي الذي شارك في المرحله الماضيه خاصة بطولة الأمم الأفريقية التي فاز بها الفريق نوفمبر الماضي مع محاولة اكتشاف عناصر جديده التي تشارك مع انديتهم في الدوري الممتاز .
وتمنى المدير الفني للمنتخب الأولمبي التوفيق لجميع اللاعبين مع أنديتهم وان يبتعد عنهم شبح الإصابات.
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