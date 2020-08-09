سامي قمصان: فوز الأهلي على إنبي كان مهمًا مع استئناف الدوري

أكد سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الأهلي أن الفوز على إنبي بثنائية دون رد مع استئناف الدوري بعد غياب كان مهمًا .
وقال قمصان إن المباراة خرجت بأداء مقبول بالنسبة لظروف التوقف الطويل بجانب مواجهة فريق منظم يقوده مدرب قدير وهو حلمي طولان.
وأشار إلى أن عودة حمدي فتحي لاعب الوسط مكسب كبير بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة موضحاً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني يطالب اللاعبين باستمرار بتسجيل المزيد من الأهداف.
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