الأهلي يفوز على الاتحاد 2-1 في ديربي جدة بالدوري السعودي

حقق الأهلي الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب السوري عمر السومة في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ثم تعادل الاتحاد بهدف رائع عن طريق اللاعب عبد الإله المالكي في الدقيقة 42، قبل أن

يعود السومة للتهديف ويسجل الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي عند النقطة 43 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري .