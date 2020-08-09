الأهلي يضرب إنبي بثنائية ويغرد منفردًا على قمة الدوري

بهدفين نظيفين .. تغلب فريق الأهلي على نظيره انبي في اللقاء الذى اقيم بستاد القاهرة والمؤجل من الجولة الخامسة عشر للدور يالممتاز، احرز الهدفين محمد هاني برأسه وعلى معلول من ضربة حرة في الدقيقيتن 64 و95.

ارتفع رصيد الى 52 نقطة مغردا منفردا على قمة الدوري ، بينما تجمد رصيد انبي عند 25 نقطة في المركو السابع.

جاء اللقاء لصالح الأهلي في اغلبه وانعدمت خطورة انبي على مرمى الاهلي حيث لعب خط دفاع الأحمر مستريحا على مدار الشوطين حتى بعد تأخر انبي بهدف، لم تظهر خطورة حقيقية للفريق البترولي.

الشوط الثاني ..

بدأ الأهلي الشوط الثاني مهاجما ونجح في تهديد مرمى نجح محمود جاد حارس انبي الذى تصدى ببراعة لإنفراد تام لمجدي اقفشة لاعب الاهلي على خلفية تمريرة رائعة وماكرة لعمرو

السوليه في الدقيقة 57 . ساعد اقفشة الحارس جاد في التصدى للكرة حيث لعب الكرة في متناول الحارس وبين قدميه لكن الخروج في التوقيت المناسب للحارس كان مهما في ابعاد الكرة.

وبعد 5 ددقائق انفرد النيجيري جونيور اجاي وخرج جاد ببسالة وانقذ الموقف.

يجرى الاهلي تغييريين بنزول حمدي فتحي مكان اليو يانج، وبادجي بدلا من مروان محسن غير الموفق في المقابل لعب حميدو ماو مكان احمد العجوز.

هدف للأهلي ..

في الدقيقة 64 نجح الأهلي في فك لوغاريتمات دفاعات انبي وهز الشباك من عرضية رائعة من أيمن أشرف طولية لمحمد هاني بمفرده دون رقابة على رأسه يضع بسهولة مستغلا تقدم الحارس محمود

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جاد في أول خطأ له لتسقط الكرة خلفه داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف ينقذ جاد وينقذ من امام جيرالدو تلاها محاولة أخرى ويبعد جاد حيث حافظ على استقراره النفسي والإنفعالي رغم مسؤولياته عن الهدف.

يجري حلمى طولان تغييريين بنزول البوروندي فستون عبد الرزاق ومحمود غالي بدلا من عمرو ناصر وعبد الرحمن عماد.

يحاول انبي ويستغل احمد احمد تقدم مدافعي الاهلي وعابه البطء والتسرع وجاءت كل المحاولات بعيدا عن التهديف.

يشكل الاهلي رغم تقدمه خطورة ويتقدم وليد سليمان ويسدد قوية ويبعد من الوضع طائرا محمود جاد الى الركنية.

يدفع طولان بالثنائي سافيولا وميسي بدلا من محمد بسيوني وكريم فؤاد في محاولة لتعويض الهدف.

لم يستغل جيرالدو احدى الكرات خلف دفاعات انبي ويسدد اى حاجة تمر الكرة من امام المرمى

هدف ثاني ..

في الدقيقة 95 ومن ضربة حرة من خارج المنطقة يلعب الكرة داخل المنطقة تمر من الجميع وتسكن الزاوية اليمني للحارس محمود جاد محرزا الهدف اتلثاني ويركد أحقية الأحمر في الفوز والنقاط الثلاثة.