المشرف على الكرة بالمقاولون يجتمع باللاعبين على هامش مران اليوم

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الأخضر.
ويستعد المقاولون لمباراة سموحة التي ستقام 13 أغسطس الجاريفي مستهل مشوار الفريق في الدور الثاني للدوري وأولى المواجهات بعد استئناف المسابقة .
وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبا إياهم بالسيرعلى نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل.
وأكد المشرف الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية.
وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.
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