محمد هاني يسجل هدف تقدم الأهلي على إنبي

نجح الأهلي نجح الأهلي في فك لوغاريتمات دفاعات إنبي بالدقيقة 64 وهز الشباك الفريق البترولي بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 من الدولي ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز. جاء الهدف من من عرضية رائعة من أيمن أشرف طولية لمحمد هاني بمفرده دون رقابة على رأسه يضع بسهولة مستغلا تقدم الحارس محمود جاد في أول خطأ له لتسقط الكرة خلفه داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للأهلي. أيمن أشرف طولية لمحمد هاني بمفرده دون رقابة على رأسه يضع بسهولة مستغلا تقدم الحارس محمود جاد في أول خطأ له لتسقط الكرة خلفه داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للأهلي.

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