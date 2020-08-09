حارس إنبي ينقذ فريقه من هدفين أمام الأهلي في 5 دقائق

نجح محمود جاد حارس انبي في التصدى ببراعة لإنفراد تام لمجدي اقفشة لاعب الاهلي على خلفية تمريرة رائعة وماكرة لعمرو السوليه في الدقيقة 57 وبعد 5 دقائق انفرد النيجيري جونيور اجاي وخرج جاد ببسالة وانقذ الموقف.

ساعد اقفشة الحارس جاد في التصدى للكرة

حيث لعب الكرة في متناول الحارس وبين قدميه لكن الخروج في التوقيت المناسب للحارس كان مهما في ابعاد الكرة.

كان فريق انبي قد نجح في الحفاظ على شباكه عذراء خلال الشوط الأول امام الأهلي

في اللقاء المقام حاليا بستاد القاهرة والمؤجل من الجولة الخامسة عشر للدور يالممتاز.

جاء الشوط سيطرة شبه كاملة للأهلي ومحاصرة الفريق البترولي في نصف ملعبه وعابه الأحمر غياب الجماعية والفعالية على مرمى الحارس محمود جاد الذى تألق وابعد محاولتين عشوائيتبن.

وأجرى الاهلي تغييريين بنزول حمدي فتحي مكان اليو يانج وبادجي بدلا من مروان محسن غير الموفق.