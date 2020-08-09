إعلان حكام مباريات الغد من الجولة 18 للدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام مباريات الغد في الجولة ال١٨ لبطولة الدوري الممتاز. جاءت اختيارات الحكام على النحو التالي: حكام مباراة المصري والحدود جهاد جريشة حكم ساحة عماد العقاد ومحمد صلاح عبد الفتاح مساعدين هاني امين حكم رابع مصطفى مدحت حكم فيديو محمود وفا مساعد حكم فيديو حكام مباراة بيراميدز وطنطا احمد جمال حكم ساحة Advertisements احمد لطفي وشهاب رشاد مساعدين محمد الدسوقي حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو حماده القلاوي مساعد حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري محمد الحنفي حكم ساحة سامي هل وهاني خيري مساعدين محمد بكر حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو

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