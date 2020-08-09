أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

يغيب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة الإنتاج الحربي المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة التاسعة عشرللدوري.
وحصل أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الثالثة له في لقاءإنبي مساء اليوم الأحد بالدوري بعد أن نال الإنذار في مباراتي إف سي مصر وبيراميدز.
وانتهى الشوط الأول بين الأهلي وإنبي بالتعادل دون أهداف.
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