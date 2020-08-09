حديث مطول بين الوزير والخطيب أثناء لقاء الأهلي وإنبي

شهد الشوط الأول بين الأهلي وإنبي حديثا مطولا، استغرق معظم فتراته، بين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللذان تابعا اللقاء من مقصورة استاد القاهرة.
وضح اهتمام وزير الرياضة بحديث الخطيب حبث تركا فيكثير من وقت الشوط الاول متابعة اللقاء، والإهتمام بالحديث الذى بدا أن مجمود الخطيب يشتكى للوزير من الظروف والأجواء الحالية التي تسود الكرة المصرية.
كان فريق انبي قد نجح فيالحفاظ على شباكه عذراء خلال الشوط الأول امام الأهلي في اللقاء المقام حاليا بستاد القاهرة والمؤجل من الجولة الخامسة عشر للدور يالممتاز.
جاء الشوط سيطرة شبه كاملة للأهلي ومحاصرة الفريق البترولي في نصف ملعبه وعابه الأحمر غياب الجماعية والفعالية على مرمى الحارس محمود جاد الذى تألق وأبعد محاولتين عشوائيتين.
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