نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 9-8-2020 في الجولة الـ24، من مسابقة “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الأهلي والاتحاد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

قاد النجم السوري “عمر السومة” الأهلي لتعميق جراح الاتحاد، في ديربي جدة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وشهدت الدقيقة 30 تسجيل الأهلي للهدف الأول عن طريق عمر السومة عندما لعب عبد الفتاح عسيري كرة خلف المدافعين هيأها السومة برأسه إلى غريب الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس وارتدت إلى السومة الذي وضعها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 42 سجل الاتحاد هدف التعادل عندما انطلق فهد المولد بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء أصبح في مواجهة الحارس محمد العويس وسدد الكرة لكن الحارس تألق وتصدى لها لترتد إلى روماريو ريكاردو دا سيلفا الذي هيأها إلى عبد الإله سعد المالكي الذي سدد كرة قوية عانقت الشباك.

وفى الدقيقة 64 سجل الأهلي الهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الاتحاد استلمها السومة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

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بهذه النتيجة رفع أهلي جدة رصيده الى النقطة 43 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطتين فقط عن النصر ثان الترتيب والذي يلتقي أبها يوم غد لصالح نفس الجولة.

فى المقابل تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 23 فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح” وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الـ12 “الحزم”.

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للأهلي 1-0

هدف التعادل للاتحاد 1-1

هدف الأهلي الثاني “عمر السومة” 2-1

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