"فيروس كورونا" يضرب أتلتيكو مدريد



أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني الأحد عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.



وقال أتلتيكو في بيان إنه بعد سلسلة من الفحوص "اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".



وتنطلق البطولة المصغرة التي فرضها "كوفيد-19"، الأربعاء بإقامه مواجهات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة في لشبونة من دون جمهور، وصولاً إلى النهائي المقرر في 23 آب/أغسطس.