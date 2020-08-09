رياضة | مدرب الأهلي: حققنا فوز هام على إنبي.. وعودة حمدي فتحي مكسب كبير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: حققنا فوز هام على إنبي.. وعودة حمدي فتحي مكسب كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إنبي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"مباراة كانت هامة وتحقيق الفوز في عودة الدوري أمر هام للغاية".

وتابع :"لأول مرة تحدث أن نغيب عن المباريات منذ فترة طويلة ورينيه فايلر طلب من اللاعبين بضرورة تسريع رتم اللعب والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز".

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وواصل :"الفوز في مباراة اليوم سيكون دفعة كبيرة لنا في الفترة المقبلة، خاصة وأننا عائدون منذ فترة إيقاف طويلة".

وأشار :"حمدي فتحي مكسب كبير للنادي وإن شاء الله يكون إضافة لنا في البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن فايلر طلب من اللاعبين ضرورة تسجيل الفرص التي تتاح لهم في المباراة".

وأوضح :"نتوقع أن يكون الأداء أفضل في الفترة المقبلة، وشكرا للاعبين".