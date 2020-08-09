رياضة | الأهلي يتخطي عقبة إنبي بثنائية ويحلق وحيدًا في صدارة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخطي عقبة إنبي بثنائية ويحلق وحيدًا في صدارة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزًا هامًا على ضيفه إنبي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لظهيره الأيمن محمد هاني وعلي معلول بتسجيل الهدفين في الدقيقة 64 و95.

الشوط الأول

بداية الفاعلية الهجومية في المباراة كانت لصالح أصحاب القميص الأحمر بعدما تلقى مروان محسن الكرة في الدقيقة الثانية من تمريرة طولية لزميله أيمن أشرف وسدد الكرة سهلة في يد محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي.

وفي الدقيقة السادسة بدأت أول المحاولات الهجومية للفريق البترولي حيث شكل أحمد علي مهاجم إنبي خطورة على مرمى الأهلي لكن أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر أبعد الكرة عن مرمى فريقه وحولها لركلة ركنية.

وواصل الأهلي ضغطه المبكر علي دفاعات نادي إنبي بحثًا عن تسجيل هدف السبق، وحصل الفريق علي أكثر من كرة ركينة، لكنها لم تشكل اية خطورة علي مرمى محمود جاد حارس الفريق البترولي.

في المقابل اعتمد اإنبي علي انطلاقات كريم فؤاد ومحمد بسيوني لتخفيف الضغط على زملائهم وللوصول إلى شباك محمد الشناوي، لكن محاولاتهم لم تحقق الهدف المطلوب.

وفي الدقيقة 18 تعرض مروان محسن لاصابة خفيفة في انكل القدم، وخضع لفحص طبي سريع عن طريق خالد محمود طبيب الفريق، ثم استكمل اللعب بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 26 ارتقى أيمن أشرف فوق الجميع وصوب الضربة الحرة المباشرة التي نفذها محمد "أفشة" لكن رأسيته جاورت القائم الأيمن لمحمود جاد حارس إنبي.

واستمر ضغط لاعبو الأهلي على مرمى إنبي حيث وصلت الكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 30 إلى المالي أليو ديانج لكن تسديدته وصلت سهلة في أحضان الحارس محمود جاد. حامي عرين الفريق البترولي.

وكثف لاعبو الفريق الأحمر من هجماتهم لكنهم واجهوا صمودًا من جانب دفاعات فريق إنبي الذين أفسدوا كافة الهجمات بجانب حارسهم محمود جاد.

وحصل جيرالدو على ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى بعد دفعة من محمد بسيوني لاعب إنبي نفذها أفشة في الدقيقة 44 لكن دفاع الضيوف أبعدها عن منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

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ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني ظهرت نية الأهلي في الهجوم حيث نفذ محمد أفشة ركلة ركنية قابلها أيمن أشرف برأسه ومرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي، ثم محاولة أخرى من محمود متولي بنفس الطريقة ومرت بسلام على رجال المدرب حلمي طولان.

وأهدر محمد مجدي "أفشة" أخطر فرص القاء بعدما انفرد بمحمود جاد حارس إنبي الذي ارتدى قفاز الإجادة ونجح في التصدي للكرة ببراعة وإنقاذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 59 قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء تغييرين دفعة واحدة بإشراك الثنائي أليو بادجي وحمدي فتحي بدلا من مروان محسن وأليو ديانج في محاولة من المدرب السويسري لتنشيط وتطوير أداء الفريق الأحمر.

وواصل محمود جاد حارس مرمى إنبي التألق وفرض نفسه أبرز نجوم المباراة بعدما تصدى لانفراد أخر من جونيور أجاي جناح الفريق الأحمر في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 63 لجأ حلمي طولان المدير الفني لإنبي لإجراء أول تغييراته بالدفع بالتنزاني حميد ماو بدلا من أحمد العجوز في محاولة منه لتنشيط خط وسط الفريق البترولي في ظل التراجع من قبل لاعبيه.

وفي الدقيقة 64 مرر أيمن أشرف كرة طولية متقنة لزميله محمد هاني الذي سدد الكرة برأسه داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر والتقدم في المباراة.

بعد هدف الأهلي حصل محمد بسيوني لاعب إنبي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بالقرب من منطقة جزاء محمد الشناوي نفذها عبد الرحمن عامر لكن دفاع الأهلي أبعد الكرة وأفسد خطورتها.

وسدد أحمد علي مهاجم إنبي كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي ليجري حلمي طولان تغييرين مرة واحدة في الدقيقة 73 بالدفع بفيتسون عبدون ومحمود غالي بدلا من عمرو ناصر وعبد الرحمن عماد، لتنشيط الهجوم في الفريق البترولي، ليرد عليه فايلر بإشراك وليد سليمان بدلا من جيرالدو.

وحصل وليد سليمان على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء سددها بنفسه قوية لكن نجم المباراة الأول محمود جاد تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 76.

ودفع حلمي طولان بعمر سافيولا وأحمد حسين ميسي بدلا من محمد بسيوني وكريم فؤاد في الدقيقة 80 في محاولة أخرى منه لتنشيط هجوم فريقه من أجل إدارك التعادل.

وقبل نهاية المباراة بـ5 دقائق أجرى فايلر تغيير أخر بإشراك محمود وحيد بدلًا من محمد مجدي "أفشة" في محاولة منه لتأمين النتيجة، ليطالب لاعبو إنبي باحتساب ركلة جزاء لصالحهم لكن تقنية الفيديو المساعد "VAR" التي أكدت عدم وجود أي شيء.

واحتسب حكم اللقاء محمود البنا 5 دقائق كوقت بدل من ليضيف علي معلول الهدف الثاني ويحقق الأهلي فوزا ثمينا على إنبي بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة مواصلا انفراده بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز السابع.