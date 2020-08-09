رياضة | منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي الشيخ كومارا لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام نهضة بركان بالدوري المغربي.
ويستعد الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة النادى الأهلى فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر القادم على أن يكون لقاء العودة يوم 3 أكتوبر المقبل.
وكشفت صحيفة " المنتخب المغربية" أن الشيخ كومارا الذي تعرض للأصابة مع الوداد أمام نهضة بركان سيغيب لمدة تزيد عن الشهر ولا يممنه العودة للتدريبات قبل شهر ونصف من الأن بسبب الإصابة.
وأوضحت الصحيفة أن ليس هناك خيارات للمدير الفنى للفريق خوان كارلوس جاريدو سوى الدفع بـ يحيي جبران أو صلاح الدين السعيدى.