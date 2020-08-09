رياضة | منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الوداد قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي الشيخ كومارا لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام نهضة بركان بالدوري المغربي.

ويستعد الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة النادى الأهلى فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر القادم على أن يكون لقاء العودة يوم 3 أكتوبر المقبل.

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وكشفت صحيفة " المنتخب المغربية" أن الشيخ كومارا الذي تعرض للأصابة مع الوداد أمام نهضة بركان سيغيب لمدة تزيد عن الشهر ولا يممنه العودة للتدريبات قبل شهر ونصف من الأن بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن ليس هناك خيارات للمدير الفنى للفريق خوان كارلوس جاريدو سوى الدفع بـ يحيي جبران أو صلاح الدين السعيدى.