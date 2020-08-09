رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام ضيفه إنبي، وذلك في المباراة المقامة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية الفاعلية الهجومية في المباراة كانت لصالح أصحاب القميص الأحمر بعدما تلقى مروان محسن الكرة في الدقيقة الثانية من تمريرة طولية لزميله أيمن أشرف وسدد الكرة سهلة في يد محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي.

وفي الدقيقة السادسة بدأت أول المحاولات الهجومية للفريق البترولي حيث شكل أحمد علي مهاجم إنبي خطورة على مرمى الأهلي لكن أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر أبعد الكرة عن مرمى فريقه وحولها لركلة ركنية.

وواصل الأهلي ضغطه المبكر علي دفاعات نادي إنبي بحثًا عن تسجيل هدف السبق، وحصل الفريق علي أكثر من كرة ركينة، لكنها لم تشكل اية خطورة علي مرمى محمود جاد حارس الفريق البترولي.

في المقابل اعتمد اإنبي علي انطلاقات كريم فؤاد ومحمد بسيوني لتخفيف الضغط على زملائهم وللوصول إلى شباك محمد الشناوي، لكن محاولاتهم لم تحقق الهدف المطلوب.

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وفي الدقيقة 18 تعرض مروان محسن لاصابة خفيفة في انكل القدم، وخضع لفحص طبي سريع عن طريق خالد محمود طبيب الفريق، ثم استكمل اللعب بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 26 ارتقى أيمن أشرف فوق الجميع وصوب الضربة الحرة المباشرة التي نفذها محمد "أفشة" لكن رأسيته جاورت القائم الأيمن لمحمود جاد حارس إنبي.

واستمر ضغط لاعبو الأهلي على مرمى إنبي حيث وصلت الكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 30 إلى المالي أليو ديانج لكن تسديدته وصلت سهلة في أحضان الحارس محمود جاد. حامي عرين الفريق البترولي.

وكثف لاعبو الفريق الأحمر من هجماتهم لكنهم واجهوا صمودًا من جانب دفاعات فريق إنبي الذين أفسدوا كافة الهجمات بجانب حارسهم محمود جاد.

وحصل جيرالدو على ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى بعد دفعة من محمد بسيوني لاعب إنبي نفذها أفشة في الدقيقة 44 لكن دفاع الضيوف أبعدها عن منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.