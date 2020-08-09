رياضة | غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي المقبلة أمام الإنتاج الحربي بسبب الإيقاف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي المقبلة أمام الإنتاج الحربي بسبب الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه اليوم أمام إنبي والمقامة على ستاد القاهرة الدولي بالمباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة انبي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي .

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خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول .

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي .

خط الهجوم : مروان محسن.

دكة بدلاء الأهلي ضمت كلا من :-

علي لطفي - أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو بادجي - أحمد الشيخ - محمود وحيد - محمد فخري - مصطفى شوبير.