رياضة | مدرب بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بعودة نجمه للحاق بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بعودة نجمه للحاق بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يفقد مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني هانسي فليك، الأمل في مشاركة الفرنسي الدولي المصاب بنيامين بافارد مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح فليك اليوم الأحد، بأن بافارد، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عامين لن يشارك في المعسكر التدريبي للفريق المقام حالياً بمنطقة فارو، الواقعة في أقصى جنوب البرتغال، بسبب معاناته من إصابة في قدمه.

وأوضح فليك: "نحن ننتظر يوماً بعد آخر مع بنيامين".

وقال فليك بعد فوز بايرن 4-1 على ضيفه تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال أمس السبت، إن بافارد (24 عاماً) "يحرز تقدماً" بعد إصابته في الأربطة أثناء التدريبات قبل أسبوعين.

وحجز بايرن بطاقة التأهل لدور الثمانية في المسابقة عقب فوزه 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على منافسه اللندني في دور الـ16.

واضطر فليك للاستعانة بجوشوا كيميخ لاعب وسط الفريق ليعوض غياب بافارد في مركز الظهير أمام تشيلسي، فيما أعاد تياغو إلى وسط الملعب.

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وسيبقى بايرن في معسكره، الذي انطلق اليوم، حتى السفر للعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الخميس القادم، فيما يلتقي مع برشلونة الإسباني يوم الجمعة المقبل، على ملعب النور، معقل فريق بنفيكا البرتغالي، بدور الثمانية للمسابقة القارية.

وحضر بافارد مباراة تشيلسي، التي جرت بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ على عكازين وبحذاء واقي.

وأوضح فليك: "سننتظر ما إذا كان هناك شيء ممكن حدوثه في نهاية المطاف في دور الثمانية أو قبل النهائي، سنبذل أقصى الجهد".

وتابع: "نأمل أن تظل هناك فرصة في أن يشارك في البطولة".

وقرر فليك عدم الدفع بكينغسلي كومان أمام تشيلسي، لكنه سيتوجه للبرتغال مع المدافع جيروم بواتينغ، الذي يبدو مستعداً لمواجهة برشلونة، رغم تعرضه لكدمة أمام الفريق الأزرق.