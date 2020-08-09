رياضة | أول تعليق من مدرب المقاصة بعد الفوز على أسوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب المقاصة بعد الفوز على أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة ايهاب جلال الطوارئ استعدادا للقاء الزمالك يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 بالدوري.
ومن المقرر ان يخوض المقاصة مباراة ودية مساء غد الاثنين أمام فريق سيراميكا كيليوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا للزمالك بعد الفوز علي اسوان 1/2 اليوم في اول مواجهة بعد استئناف الدوري.
وأشاد إيهاب جلال بأداء لاعبي المقاصة والروح العالية والفوز علي اسوان بعد توقف الدوري الطويل واصابة بعد لاعبي المقاصة بالكورونا.
وطلب إيهاب جلال من لاعبيه اغلاق ملف مباراة اسوان والتركيز مبكرا لمباراة الزمالك.
ويسعي ايهاب جلال خلال ودية الغد امام سيراميكا على مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء أسوان بالدوري، وذلك بهدف الحفاظ على حساسية المباريات لديهم وضمان بقاءهم في جاهزية تامة.
وكان فريق المقاصة قد تغلب على فريق أسوان بنتيجة ٢- ١، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.
ورفع المقاصة رصيده إلى 17 نقطة ارتقى بهم الفريق إلى المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.