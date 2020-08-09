رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك سلبية نتيجة المسحات الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالكامل أمس السبت، قبل المباراة الهامة للابيض أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الفريق بالكامل نتيجة مسحته سلبية، وان الجهاز الفني واللاعبين مستمرين بشكل طبيعي في المعسكر استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

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واضاف المصدر ذاته بأن الفريق سوف يخضع لمسحه طبية جديدة خلال ساعات، بعد تعرض فريق المصري لإصابة ١٦ لاعب ومدرب.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غداً الاثنين على ملعب الجيش بمدينه برج العرب ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.