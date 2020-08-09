رياضة | مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأوليمبي على متابعة مباراة الأهلي وإنببي المقامة حاليا من مقصورة ستاد القاهرة بتكليف من شوقي غريب المدير الفني لمتابعة محمود جاد حارس الفريق البترولي والمرشح للتواجد في قائمة المنتخب الفترة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي حاليا على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة.