رياضة | فرمان ناري.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود ضمن مباريات الدوري المصري والمقرر إقامتها غدًا .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

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وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.