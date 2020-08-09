رياضة | ماتيوس: بايرن ميونخ يستطيع الفوز على برشلونة بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ماتيوس: بايرن ميونخ يستطيع الفوز على برشلونة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لاعب وسط بايرن ميونخ الأسبق لوتار ماتيوس، إن فريقه السابق مرشح بقوة للفوز على برشلونة الإسباني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع في لشبونة.

وتأهل بطل ألمانيا لدور الثمانية بفوزه 7-1 إجمالاً على تشيلسي في دور الـ16 بينما فاز برشلونة إجمالاً 4-2 على نابولي.

وبعد فوز كل منهما باللقب 5 مرات فإن المواجهة بين هذين الفريقين ستكون أبرز المواجهات في هذه المرحلة التي ستحسم من مباراة واحدة فقط في العاصمة البرتغالية لكن ماتيوس يرى النتيجة واضحة.

ونقلت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية عن ماتيوس قوله: "بالطبع برشلونة يملك من النوعية ما يكفي لتقديم أفضل أداء على مستوى مباراة واحدة، لكني أعتقد أن بايرن لا يمكن أن يخسر في مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية إلا إذا ارتكب الكثير من الأخطاء وواجهته الكثير من العثرات".

Advertisements

وفاز برشلونة فقط مرتين في 10 مواجهات مع بايرن وستكثر الأقاويل حول المدرب كيكي سيتيين إذا خسر فريقه أمام العملاق البافاري يوم الجمعة.

ورغم أن الكفة تميل لصالح بطل ألمانيا يرى ماتيوس أن حسم المواجهة في مباراة واحدة ربما يجعل الحسابات والنتائج السابقة غير مؤثرة تماماً.

وقال عن ذلك: "هناك أمور يمكن أن تحدث عندما يكون الحسم في مباراة واحدة، خطأ واحد يكلفك الخروج بعكس الحسم في مباراتين".

ويعتقد سيرجي روبرتو لاعب برشلونة أن الضغوط لن تكون على فريقه في المواجهة بعد أن حقق الهدف ببلوغ هذه المرحلة من البطولة.

وقال روبرتو عن ذلك: "لا نعرف ما الذي نحن بحاجة إليه في مواجهة بايرن.. لكننا سنستعد للمباراة وسنبحث عن نقاط ضعفهم، هدفنا كان بلوغ مرحلة لشبونة وقد حققنا ذلك".