رياضة | الأهلي يعين مسئول عن تطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعين مسئول عن تطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين مسئولو النادي الأهلي موظف لتطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات التي سيخوض الفريق الأحمر مبارياته عليها والبدايه كانت كانت باستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات انبي اليوم.

كما يقوم المسئول بتطهير اتوبيس تنقل اللاعبين وكذلك غرف الفندق الذي يعسكر فيها الفريق.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويبحث اليوم عن مواصلة انتصاراته في ‏المسابقة، بعد استئناف الدوري من جديد عقب فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار ‏فيروس كورونا المستجد.‏

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة انبي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي .

خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول .

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي .

خط الهجوم : مروان محسن.