رياضة | فايلر يعاين أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة إنبي ‏

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعاين أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة إنبي ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على معاينة أرضية استاد القاهرة، برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، فور وصول الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري العام.

ووصلت حافلة الفريق منذ قليل إلى ملعب المباراة، قبل أن يعقد فايلر محاضرة مع اللاعبين، من أجل وضع اللمسات الأخيرة وتحديد طريقة اللعب، قبل الموقعة المرتقبة بالدوري العام.

وأعلن فايلر عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام، حيث شهد التشكيل خروج أحمد فتحي من التشكيل الأساسي وبقائه على دكة البدلاء، فيما تواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى خلال المواجهة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

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حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويبحث اليوم عن مواصلة انتصاراته في ‏المسابقة، بعد استئناف الدوري من جديد عقب فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار ‏فيروس كورونا المستجد.‏