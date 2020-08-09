رياضة | الشارقة يقدم مدربه الجديد هاني الفخراني ويتعاقد مع محمود فايز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشارقة يقدم مدربه الجديد هاني الفخراني ويتعاقد مع محمود فايز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي الشارقة الرياضي، الأحد، مدربه الجديد هاني الفخراني، ليبدأ مهمته في القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، كما تعاقد الشارقة مع محمود فايز، جناح منتخب مصر لكرة اليد والنادي الأهلي المصري، لتدعيم صفوف فريق رجال الشارقة لكرة اليد، تمهيداً لتسجيله ضمن فئة مواليد الدولة، و وقع الفخراني وفايز عقود الانضمام للشارقة في حضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

وعقب التوقيع أعرب هاني الفخراني، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بخوض تجربة جديدة مع نادي الشارقة،

وقال « لست غريباً عن قلعة الملك، فقد سبق لي اللعب مع نادي الشارقة موسم 2012-2013، وتربطني علاقات قوية بالنادي طوال الفترة الماضية، وأتابع جيداً الدوري الإماراتي وخاصة مسيرة فريق الشارقة وتألقه خلال المواسم الأربعة الأخيرة، وأعلم طموح الإدارة ورغبتهم في استمرار الإنجازات المحلية والخارجية، وأسعى أن أقدم الإضافة الفنية للفريق بمساعدة الجهاز الإداري واللاعبين ومنظومة العمل ودعم جماهير النادي »

وتوجه الفخراني بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس إدارة الألعاب الجماعية وأسرة كرة اليد الشرقاوية، على ثقتهم وحرصهم على تواجده مع الفريق في هذه المرحلة المهمة.

كما شكر المدرب الجديد للشارقة، الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية بالاتحاد وطاقم العمل بمنتخب مصر لكرة اليد، على الفترة التي قضاها معهم، خلال عامين شهدت العديد من الإنجازات القارية والعالمية، متمنياً التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق..

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عبر اللاعب محمود فايز، المنضم حديثا لكتيبة رجال الشارقة لكرة اليد، عن سعادته بالتواجد مع فريق يحمل شخصية البطل مثل نادي الشارقة، وأكد على شغفه الكبير لتقديم مستوى يليق بطموحات النادي وجماهيره.

ومن جهته رحب محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، بالمدرب هاني الفخراني و اللاعب محمود فايز، وتمنى لهما النجاح مع الفريق وتحقيق تطلعات النادي بعد التعاقد معهما.

و وجه الحصان الشكر إلى سعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي على متابعته وحرصه على توفير كافة متطلبات النجاح للألعاب الجماعية، وإلى مجلس الشارقة الرياضي، على دعمه المتواصل،

وأوضح الحصان أن العلاقات الأخوية القوية التي تربطنا بالأشقاء في مصر ساهمت بشكل كبير في إتمام الصفقتين بسهولة ويسر،

وتوجه الحصان بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، لتسهيل مهمة نادي الشارقة في التعاقد مع المدرب هاني الفخراني، وكذلك إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تعاونهم البناء في ضم اللاعب محمود فايز.

وأشاد رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بجهود مشرف كرة اليد الشرقاوية جاسم محمد، ومدير الفريق علي المرزوقي، وباقي أعضاء منظومة العمل، مؤكداً أن الجميع شركاء في أي نجاح تحقق على أرض الواقع.