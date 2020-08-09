شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل سلبيًّا مع إنبي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سلبيًّا مع إنبي في الشوط الأول من زمن المباراة، التي تقام بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وجيرالدو ومروان محسن.
يضغط الأهلي مع إطلاق صافرة بداية الشوط الأول، وخلال الدقائق العشر الأولى ظهر الفريق في منتصف ملعب إنبي أكثر من مرة، ويرسل محمود متولي عرضية في الدقيقة السادسة ترتد من دفاع الفريق البترولي، وينفذ علي معلول ضربة ركنية يبعدها دفاع إنبي، وينفرد محمد مجدي أفشة بالحارس محمود جاد في الدقيقة التاسعة، إلا أن محمود البنا حكم المباراة احتسب تسسللًا على لاعب الأهلي.
وفي الدقيقة 16 يرسل معلول عرضية لمجدي أفشة الموجود داخل منطقة الجزاء، الذي حاول لعب الكرة من لمسة واحدة ولكن تمر دون خطورة.
يظهر إنبي في الشق الهجومي في الدقيقة 18، ويتحصل على ضربة ركنية مرت دون خطورة، ويخرج الشناوي وينجح في إبعاد الكرة بالرأس قبل أن تصل إلى عمرو ناصر لاعب إنبي الموجود على خط منطقة جزاء الأهلي.
يحصل الأهلي على ضربة حرة في الدقيقة 27، ويرسل معلول عرضية قابلها أيمن أشرف برأسه تمر بجوار القائم الأيمن لحارس إنبي، وتضيع فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة 30، بعد وصول عرضية من الجبهة اليسرى إلى أليو ديانج الموجود داخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة ضعيفة تصل إلى الحارس محمود جاد.
يواصل الأهلي الضغط القوي ويحصل على ضربتين ركنيتين في الدقيقة 35، ويخرج حارس إنبي ويبعد الكرة، وحاول الفريق تنويع هجماته لفك دفاع الفريق البترولي المكثف في منتصف ملعبه.
وفي الدقيقة 40 يخترق معلول منطقة جزاء إنبي ويلعب عرضية أرضية ولكن حارس إنبي يظهر من جديد في مشهد متكرر أكثر من مرة، ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى مروان محسن.
وتمر الدقائق الأخيرة دون أي تعديل في النتيجة، ويطلق محمود البنا حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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