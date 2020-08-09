شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل سلبيًّا مع إنبي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سلبيًّا مع إنبي في الشوط الأول من زمن المباراة، التي ‏تقام بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ‏ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وجيرالدو ومروان ‏محسن.‏

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يضغط الأهلي مع إطلاق صافرة بداية الشوط الأول، وخلال الدقائق العشر الأولى ظهر الفريق ‏في منتصف ملعب إنبي أكثر من مرة، ويرسل محمود متولي عرضية في الدقيقة السادسة ترتد ‏من دفاع الفريق البترولي، وينفذ علي معلول ضربة ركنية يبعدها دفاع إنبي، وينفرد محمد مجدي ‏أفشة بالحارس محمود جاد في الدقيقة التاسعة، إلا أن محمود البنا حكم المباراة احتسب تسسللًا ‏على لاعب الأهلي.‏

وفي الدقيقة 16 يرسل معلول عرضية لمجدي أفشة الموجود داخل منطقة الجزاء، الذي حاول ‏لعب الكرة من لمسة واحدة ولكن تمر دون خطورة.‏

يظهر إنبي في الشق الهجومي في الدقيقة 18، ويتحصل على ضربة ركنية مرت دون خطورة، ‏ويخرج الشناوي وينجح في إبعاد الكرة بالرأس قبل أن تصل إلى عمرو ناصر لاعب إنبي ‏الموجود على خط منطقة جزاء الأهلي.‏

يحصل الأهلي على ضربة حرة في الدقيقة 27، ويرسل معلول عرضية قابلها أيمن أشرف ‏برأسه تمر بجوار القائم الأيمن لحارس إنبي، وتضيع فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة 30، بعد ‏وصول عرضية من الجبهة اليسرى إلى أليو ديانج الموجود داخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة ‏ضعيفة تصل إلى الحارس محمود جاد.‏

يواصل الأهلي الضغط القوي ويحصل على ضربتين ركنيتين في الدقيقة 35، ويخرج حارس ‏إنبي ويبعد الكرة، وحاول الفريق تنويع هجماته لفك دفاع الفريق البترولي المكثف في منتصف ‏ملعبه.‏

وفي الدقيقة 40 يخترق معلول منطقة جزاء إنبي ويلعب عرضية أرضية ولكن حارس إنبي ‏يظهر من جديد في مشهد متكرر أكثر من مرة، ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى مروان محسن.‏

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وتمر الدقائق الأخيرة دون أي تعديل في النتيجة، ويطلق محمود البنا حكم المباراة صافرة نهاية ‏الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.‏