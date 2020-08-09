مدرب المقاصة يشيد بالفوز علي أسوان ويلعب مع سيراميكا وديًا غدًا استعدادًا للزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال الطوارئ استعدادًا للقاء الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 بالدوري.
ومن المقرر أن يخوض المقاصة مباراة ودية، مساء غد الإثنين، أمام فريق سيراميكا كيليوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للزمالك بعد الفوز على اسوان 1/2 اليوم في أول مواجهة بعد استئناف الدوري.
وأشاد إيهاب جلال بأداء لاعبي المقاصة والروح العالية والفوز على أسوان بعد توقف الدوري الطويل وإصابة بعض لاعبي المقاصة بالكورونا.
وطلب إيهاب جلال من لاعبيه إغلاق ملف مباراة أسوان والتركيز على مباراة الزمالك.
ويسعي ايهاب جلال، خلال ودية الغد أمام سيراميكا، للاعتماد على مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء أسوان بالدوري، وذلك بهدف الحفاظ على حساسية المباريات لديهم وضمان بقاءهم في جاهزية تامة.
وكان فريق المقاصة قد تغلب على فريق أسوان بنتيجة ٢- ١، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.
ورفع المقاصة رصيده إلى 17 نقطة ارتقى بهم الفريق إلى المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.
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