شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة يشيد بالفوز علي أسوان ويلعب مع سيراميكا وديًا غدًا استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال الطوارئ استعدادًا للقاء الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 بالدوري.

ومن المقرر أن يخوض المقاصة مباراة ودية، مساء غد الإثنين، أمام فريق سيراميكا كيليوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للزمالك بعد الفوز على اسوان 1/2 اليوم في أول مواجهة بعد استئناف الدوري.

وأشاد إيهاب جلال بأداء لاعبي المقاصة والروح العالية والفوز على أسوان بعد توقف الدوري الطويل وإصابة بعض لاعبي المقاصة بالكورونا.

وطلب إيهاب جلال من لاعبيه إغلاق ملف مباراة أسوان والتركيز على مباراة الزمالك.

ويسعي ايهاب جلال، خلال ودية الغد أمام سيراميكا، للاعتماد على مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء أسوان بالدوري، وذلك بهدف الحفاظ على حساسية المباريات لديهم وضمان بقاءهم في جاهزية تامة.

وكان فريق المقاصة قد تغلب على فريق أسوان بنتيجة ٢- ١، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

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ورفع المقاصة رصيده إلى 17 نقطة ارتقى بهم الفريق إلى المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.