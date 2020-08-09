شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للأهلي أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة في بطولة الدوري المصري للايقاف.

وحصل أيمن أشرف على الإذار الثالث له في بطولة الدوري أمام إنبي، في اللقاء الذي يقام حاليا على استاد القاهرة الدوري والمؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبلة على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المصري.

وكان أيمن أشرف، حصل على كارتين أمام أف سي مصر، وبيراميدز في الدور الأول من بطولة الدوري.