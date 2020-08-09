شكرا لقرائتكم خبر عن «تيفيز» يجدد عقده مع بوكا جونيورز حتي 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تجديد عقد النجم المخضرم كارلوس تيفيز، ليبقى مع العملاق الأرجنتيني حتى نهاية موسم 2021، مع خيار التمديد لمدة 6 أشهر أخرى بسبب رغبته في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.
وأكد بوكا جونيورز، في بيانه، على أن كارلوس تيفيز وقع على عقده الجديد مع النادي حتى عام 2021.
وعاد «كارليتوس» إلى بوكا جونيورز، في عام 2015، قبل أن يخرج إلى فريق شنجهاى الصينى، ولكنه عاد سريعا إلى العملاق الأرجنتيني مرة أخرى.
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