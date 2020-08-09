شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري: لن نلعب مباراة الحدود وعلى اتحاد الكره أن يلعب بديلًا عنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على عدم خوض فريقه لمباراة الغد أمام حرس الحدود، رافضا تهديدات الجبلاية لهم.

وكان المصري قد أعلن وجود 16 حالة إصابة في صفوفه بين لاعبين وجهاز فني وإداري، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مما جعلهم يطلبون من الجبلاية تأجيل مباراتهم غدا أمام الحرس في الدوري، ليأتي الرد رادعا من مسئولي اتحاد الكرة بعدم التأجيل وإقامة اللقاء في موعده.

وقال حلبية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» : «خاطبنا اتحاد الكرة رسميا لتأجيل مباراة الحرس ولن نلعبها مهما كلف الأمر، وعلى اتحاد الكرة تحمل نتيجة قراره، وليذهب هو لكي يلعب مكاننا مباراة الغد».

وتابع رئيس المصري : «أنتم تريدون منا استكمال مسابقة الدوري، وهو كذلك، ولكن أخبرونا كيف تحمونا من فيروس كورونا».