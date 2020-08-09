خطف نجم ريال مدريد على سلم أولويات بيرلو في يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

كشف تقرير صحفي أن مدرب ​يوفنتوس​ الجديد، ​أندريا بيرلو​، يضع على سلم أولوياته التعاقد مع نجم ريال مدريد ​فرانشيسكو إيسكو​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

Advertisements

وعيّنت إدارة السيدة العجوز، بيرلو خلفًا للمدرب المقال ماوريسيو ساري، الذي أقيل من مصبه عقب الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

وتوقعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يطلب بيرلو ضم إيسكو، إلى صفوف يوفنتوس على وجه السرعة وتحديداً هذا الصيف.

وأبرزت الصحيفة، أن بيرلو كان طالب إدارة البيانكونيرو بالتعاقد مع إيسكو صيف العام 2019 مشيرة إلى أن المدرب حصل على صلاحيات كاملة لتشكيل فريقه، سعياً منه لتقديم كرة قدم بأفكار واضحة، تتماشي مع ما كان عليه كلاعب كرة قدم.